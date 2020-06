Nur 62 Pilotprojekt-Gäste in vier Tagen in Alcúdia

Port d'Alcúdia hat in vier Tagen nur 62 der deutschen Pilotprojekt-Urlauber abbekommen. Das liegt nach Angaben von örtlichen Hoteliers daran, dass einige Flüge aus Deutschland abgesagt worden seien. Bis Donnerstagmittag seien es sogar lediglich zwölf gewesen, bis dann am Nachmittag 50 auf einen schlag eintrafen.

Zunächst hatte das Garden-Apart-Hotel als einziges aufgemacht, am Donnerstag folgte dann das Viva Golf. Ein weiteres Haus der letztgenannten Kette wird in Alcúdia zwischen dem 1. und 10. Juli wiedereröffnet.

Die Gegend im Norden von Mallorca ist neben der Playa de Palma die einzige, wo Teilnehmer an dem am kommenden Sonntag mit der spanischen Grenzöffnung endenden Pilotprojekt unterkommen. (it)