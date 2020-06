Tui schickt bald auch wieder Briten nach Mallorca

Neben den Deutschen können sich jetzt auch Briten darauf freuen, bald schon nach Mallorca zu können. Die britische Sparte des Tui-Konzerns kündigte am Dienstag an, am 11. Juli damit zu beginnen, Urlauber nach Spanien und Griechenland zu bringen, und zwar von den Flughäfen London-Gatwick, Manchester und Birmingham.

Die Ankündigung folgte auf die Entscheidung der Zentralregierung in Madrid, die Pflicht-Quarantäne auch für die nicht mehr zur EU gehörenden Briten zum 21. Juni aufzuheben. Damit dürften sich die nunmehr noch leeren Hotels in Magaluf mehr und mehr füllen. Zwischen dem 11. und 24. Juli sollen laut Tui UK bis zu 8300 Urlauber nach Palma, Ibiza, Korfu, Kreta, Kos, Lanzarote, Kreta und Teneriffa fliegen können.

Zum Ende des Monats plant der Konzern eine deutliche Aufstockung der Verbindungen von dann fünf britischen Flughäfen. (it)