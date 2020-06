Pilotprojekt: 2200 Deutsche auf die Balearen gereist

Im Rahmen des touristischen Pilotprojektes auf Mallorca und den Nachbarinseln sind zwischen dem 15. und 24. Juni 2200 deutsche Passagiere eingereist. Das sagte die Vertreterin der Zentralregierung in Madrid, Aina Calvo, am Freitag. Sie seien mit etwa 15 Flügen aus Hannover, Düsseldorf, Stuttgart und München gelandet.

Seit der Öffnung der EU Grenzen am 21. Juni ist es möglich, wieder frei innerhalb der EU zu fliegen.

Sämtlichen Pilotprojekt-Passagieren wurde die Temperatur gemessen, die meisten, nämlich 599, erreichten Mallorca am 18. Juni. Am 22. Juni waren es 562. Den Informationen zufolge wurde bei niemandem Corona festgestellt. (it)