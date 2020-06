Bauarbeiten vor Playa-Hotel kurz vor Wiedereröffnung gestartet

Ausgerechnet kurz vor der Wiedereröffnung des bekannten Hostals Playa de Palma an der Alzamora-Straße in der beliebten Urlaubergegend auf Mallorca ist dort mit Straßenbauarbeiten begonnen worden.

Ladeninhaber und Mitarbeiter der Herberge beschwerten sich am Montag lautstark darüber. Am Freitag habe die Stadt Palma damit begonnen, die Straße aufzureißen. Die Arbeiten würden bis Mitte August dauern.

Das Hostal wird am Mittwoch wiedereröffnet, die Mitarbeiter hatten sich drei Monate in Kurzarbeit befunden. Jetzt befürchten sie kurzfristige Stornierungen wegen des ohrenbetäubenden Krachs. Laut den Beschäftigten wurden die Straßenbauarbeiten ohne jegliche Vorankündigung gestartet.

Seit der Öffnung der Grenzen durch die spanischen Zentralregierung am 21. Juni kommen mehr und mehr vor allem deutsche Urlauber an die Playa de Palma. (it)