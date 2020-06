Reservierungen durch Briten für Urlaub auf Mallorca schießen in die Höhe

Nach der Entspannung der Coronalage in Großbritannien und der angekündigten Aufhebung von Zwangs-Quarantäne-Maßnahmen sind die Online-Reservierungen für Urlaubsaufenthalte auf Mallorca seit dem vergangenen Wochenende laut Reiseveranstaltern wie Tui UK, EasyJet und Jet2 um 96 Prozent gestiegen.

London hatte mitgeteilt, Briten, die aus dem Ausland zurückkehren, nicht mehr unter Zwang zwei Wochen zur Abschottung verpflichten zu wollen. Auch für in Großbritannien einreisende Spanier galt eine Quarantäne.

Großbritannien führt ein Ampel-System ein, das Gegenden in Rot, Grün und Gelb unterteilt. Wer in grüne und gelbe Gebiete reist, muss nicht in Quarantäne. So könne man sichere Reisekorridore schaffen.

Der Chef des balearischen Hotelkettenverbandes ACH, Gabriel Llobera, bezeichnete die Möglichkeit für Briten, schon früher als erwartet nach Mallorca zu kommen, als sehr gute Nachricht. Das Quarantäne-Aus würde immer mehr Buchungen nach sich ziehen, sagte er. Jetzt würden Unsicherheiten endlich geklärt. (it)