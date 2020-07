Endlich Liegen und Sonnenschirme am Strand von Cala Millor

Auf dem Strand von Cala Millor im Osten von Mallorca stehen endlich Miet-Liegen und -Sonnenschirme. Die Gemeinde Sant Llorenç selbst platzierte sie dort nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen, nachdem eine Privatfirma nach dem "Gloria"-Sturm vom Januar kein Interesse mehr an der Bewirtschaftung des bei deutschen Touristen beliebten Strandes hatte.

Es handelt sich momentan um 400 Liegen und 200 Schirme. 4,25 Euro werden pro Einheit und pro Tag dafür verlangt.

Im Augenblick haben in Cala Millor 30 bis 40 Prozent der Hotels geöffnet. Der Ort gehört zu den Gemeinden Sant Llorenç und Son Servera. Im Januar hatte der Sturm "Gloria" einen Großteil des Sandes abgetragen, so dass der Strand nunmehr etwas schmaler ist. (it)