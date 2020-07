Bis zu 500 Hotels werden bis Ende Juli auf Mallorca offen haben

Die Entwicklung an der Hotelfront auf Mallorca ist weiterhin erfreulich. Zwischen 450 und 500 Häuser werden bis Ende Juli geöffnet haben, wie der Kettenverband ACH am Sonntag mitteilte.

Auf die einzelnen Urlauberregionen heruntergebrochen bedeutet das folgendes: Im Bereich Palmanova-Magaluf werden 30 Hotels öffnen, an der Playa de Palma 67 (50 Prozent), in Palma selbst 45 und in Alcúdia-Can Picafort 50 Prozent der Herbergen.

Wie Mauricio Carballeda von der Hoetliervereinigung Palmanova-Magaluf sagte, ist die Lage viel besser als erwartet, aber viel schlechter als in normalen Zeiten. Erst im Jahr 2022 könnten Vor-Coronazustände erreicht werden.

Laut der Hotelier-Vereinigung von Alcúdia-Can Picafort ist jeder störende Faktor bei den Buchungen ein Problem, der erhebliche negative wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen könnte. Damit wurde indirekt auf die seit Montag geltende strengere Maskenpflicht angespielt. (it)