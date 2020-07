Weltärztepräsident fordert Zwangs-Quarantäne für Mallorca-Touristen

Der Vorstandschef des Weltärztebunds Frank Ulrich Montgomery hat eine zweiwöchige Quarantäne für deutsche Mallorca-Rückkehrer ins Gespräch gebracht. Unter Umständen sei das erforderlich, äußerte er dem Deutschlandfunk. "Ein verrückter Urlauber am Ballermann kann doch nicht hinterher seine ganze Community gefährden." Hier müsse man klare Grenzen setzen, "und das muss man den Menschen auch sagen: Wer heute nach Mallorca fährt, der läuft durchaus Gefahr, wenn er wiederkommt, erst mal in Quarantäne zu müssen."

Die Menschen müssten begreifen, dass sie nicht Urlaub von, sondern mit dem Coronavirus machten, sagte Montgomery. "Die Leute wollen ihren normalen Urlaub wiederhaben." Das werde es aber in diesem Jahr nicht geben.

Auf Mallorca hatten Hunderte Touristen für Empörung gesorgt, weil sie am Freitagabend an der Playa de Palma gefeiert hatten, ohne Abstand zu halten oder Masken zu tragen. Auch in den Tagen zuvor gab es unter anderem in Kneipen und Parks immer wieder Partys.