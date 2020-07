Tui bietet auch auf Mallorca spezielle Corona-Versicherung an

Der auf Mallorca seit Jahrzehnten sehr aktive Tui-Reisekonzern bietet ab sofort einen neuen speziellen Corona-Versicherungsschutz in Kooperation mit Axa an. Der neue Reiseschutz „Covid Protect“ ist laut einer Pressemitteilung vom Freitag kostenfrei für alle Gäste, die bis Ende 2020 in den Urlaub reisen und greift nicht nur für Neubuchungen, sondern auch für Gäste, die ihren Urlaub bereits gebucht haben.

Eine rund um die Uhr erreichbare Notfall-Hotline und eine App bieten medizinische Telebetreuung während des Urlaubs. Die Kosten für einen PCR-Test und eine Heilbehandlung werden übernommen, Quarantänekosten bis zu einem Festbetrag.

Auch die medizinische Rückführung nach Deutschland im Ambulanzjet in ein Krankenhaus nahe des Wohnortes ist möglich, sofern dem keine medizinischen oder sonstigen Gründe entgegenstehen. (it)