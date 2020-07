Monatelanger Lockdown schlägt sich in Hotel-Statistiken nieder

Im ersten Halbjahr 2020 haben sich in Hotels auf Mallorca und den Nachbarinseln nur acht Prozent der Personen aufgehalten, die im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres auf der Insel waren. Grund dafür ist die Corona-Pandemie und der monatelange Lockdown der Inseln samt der geschlossenen Landesgrenzen, wie das nationale spanische Statistikamt INE am Donnerstag meldete. Der Alarmzustand in Spanien hatte von Mitte März bis Ende Juni gedauert.

Während von Januar bis Juni 2019 genau 3.968.781 Touristen kamen, waren es ein Jahr später lediglich 313.145, also 92 Prozent weniger.

Was die Arbeitnehmer in den Hotels auf den Inseln anbelangt, so waren im Juni den Angaben zufolge lediglich 805 dort beschäftigt, 98 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, als 60.350 Mitarbeiter Jobs hatten.

Nach dem Alarmzustand kamen bekanntlich erst mit dem am 15. Juni beginnenden Pilotprojekt die ersten Urlauber wieder nach Mallorca. Am 21. Juni wurden dann die Grenzen wieder geöffnet. (it)