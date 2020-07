Deutscher baut Radler- und Wandererhotel in Inca

Ein deutscher Investor will in Inca im Nordwesten von Mallorca ein neues Hotel für Radfahrer und Wanderer eröffnen. Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora wird sich das Ciutat Tramuntana in der Avenida Lluc befinden und sich an Gäste richten, die sich bei ihren Ausflügen auf die Serra de Tramuntana konzentieren.

Matthias Meindel sagte dem Blatt, dass Inca wegen seiner guten Lage für seine Investition interessant gewesen sei. Dort würden die Architekten Miquel Reynés und Melsion Martí die ehemalige Fabrik Can Ballester zu der neuen Herberge umgestalten.

Das künftige Hotel wird über zehn Zimmer verfügen. Dafür wird auch ein zusätzliches Stockwerk konstruiert. Hinzu kommen ein Parkplatz und eine Werkstatt für Räder und eine Bar. Als Eröffnungstermin ist der Frühling 2022 vorgesehen. Geplant ist, das Hotel zu automatisieren, so dass lediglich zwei Arbeitskräfte dort beschäftigt werden müssen.

In der eher wegen seines rauen Charmes bekannten Stadt Inca gab es jahrzehntelang nur ganz wenige und zeitweise sogar gar kein Hotel. (it)