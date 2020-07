Alltours-Chef Verhuven: „Mallorca ist sicherer als Düsseldorf”

Der Reiseveranstalter Alltours ist mit seiner spanischen Hoteltochter Allsun der größte deutsche Bettenanbieter auf Mallorca. Alltours ist auch die Muttergesellschaft der spanischen Allsun-Hotels. Es handelt sich um 32 Übernachtungsbetriebe, davon allein 26 auf Mallorca, mit insgesamt 18.300 Betten. MM sprach mit Alltourschef Willi Verhuven über die jüngsten Entwicklungen auf der Insel in Sachen Coronaschutz, Lokalschließungen und Maskenpflicht.

Mallorca Magazin: Herr Verhuven, wie bewerten Sie die Schließung der Lokale in der Bier- und Schinkenstraße an der Playa de Palma?

Willi Verhuven: Die Sicherheit unserer Gäste steht für uns an erster Stelle. Daher begrüßen wir die Schließung der Partylokale, um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Das geschieht zur Sicherheit aller Urlauber – nicht nur auf Mallorca, sondern in ganz Spanien. Bei den Partytouristen handelt es sich nur um eine kleine Gruppe der Mallorca-Urlauber. Wir sehen aber an anderen Beispielen, wie wenige Menschen viele Infektionen auslösen können. Im Übrigen gehören Partytouristen nicht zu unserer Klientel. Unter unseren Gästen sind viele Stammgäste und Familien, die nach Mallorca reisen, um einen schönen, erholsamen Urlaub zu verbringen. Wir glauben, dass unsere Gäste die Schließung gutheißen.

MM: Wird diese Maßnahme, die für zwei Monate angesetzt ist, zu einem Einbruch der Nachfrage nach Mallorca führen?

Verhuven: Die Sicherheitsmaßnahmen werden zur Stabilität der Nachfrage beitragen. Mallorca besteht nicht aus Partytourismus. Die Insel hat viel mehr zu bieten, Sportangebote wie Tauchen, Windsurfing, Radfahren und Wandern, schöne Sandstrände, faszinierende Landschaften, eine reichhaltige Kultur und gastfreundliche Menschen.

MM: Wie bewerten Sie die verschärfte Maskenpflicht auf Mallorca? Schreckt sie Urlauber ab? Oder lässt sich angesichts der vielen Ausnahmen von der Maskenpflicht gleichwohl ein angenehmer Hotelurlaub auf Mallorca verleben?

Verhuven: Wir halten eine Maskenpflicht wie in Deutschland für sinnvoll. Masken sollten nur dort verpflichtend sein, wo die Ansteckungsgefahr groß ist, also zum Beispiel in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln. Natürlich kann das Tragen von Masken bei Temperaturen von über 30 Grad auch einige abschrecken. Wir sehen allerdings, dass die Gäste auf Mallorca ihren Urlaub genießen. Die Rückmeldungen sind, dass sie die durch Corona bedingten Einschränkungen akzeptieren. Es überwiegen deutlich die Vorteile wie viel Platz, die Insel in Ruhe erkunden zu können und leerere Strände einmal ganz anders zu erleben.

MM: Sind Sie mit der Nachfrage zufrieden? Wie hoch ist die Auslastung?

Verhuven: Die Nachfrage hat in den letzten Tagen nachgelassen. Die Auslastungen liegen zwischen 40 und 60 Prozent.

MM: Halten sich die Gäste an die Vorgaben wie Maskenpflicht und Mindestabstände?

Verhuven: Wir haben sehr viele Stammgäste. Sie sind ein anspruchsvolles und zugleich verantwortungsvolles Publikum. Daher haben wir keine Probleme.

MM: Ist Mallorca eine sichere Reisedestination?

Verhuven: Mallorca ist ein sicheres Reiseziel. Betrachtet man die Infektionszahlen der letzten Wochen, sicherer als Düsseldorf.



