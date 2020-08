Mallorca könnte "sicheren Flugkorridor" bekommen

Foto: Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / “London, Palace of Westminster -- 2016 -- 4800” / CC BY-SA 4.0

Mallorca und die Nachbarinseln könnten nun doch einen "sicheren Flugkorridor" mit dem Vereinigten Königreich bekommen. In dieser Woche will sich die Regierung von Premierminister Boris Johnson zu dem Thema äußern und eine Entscheidung fällen. Britische Reisende, die ihren Urlaub auf den Balearen verbringen, wären dann von der Quarantänepflicht nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien befreit. Beobachter gehen davon aus, dass die Regierung an der Themse dies ermöglichen wird.

Vergangene Woche hatte das Vereinigte Königreich eine 14-tägige Pflichtquarantäne für alle Spanien-Heimkehrer ausgesprochen. Obwohl die Balearen und die Kanaren von Anfang an dafür kämpften, von dieser Regelung befreit zu werden, blieb London hart. "Die Regelung wird abgeschwächt, sobald Spanien wieder sicher ist", hieß es vom britischen Botschafter.

Auf Mallorca berief man sich darauf, dass die Infektionszahlen hier deutlich niedriger lägen als in den meisten Teilen des Vereinigten Königreichs. Doch auch dieses Argument bewegte Johnson nicht zum Umdenken. In den vergangenen Tagen aber wurde der Druck auf den Premierminister vonseiten der britischen Wirtschaft immer größer. Die Chefs von 50 Großunternehmen aus der Reisebranche, darunter British Airways und der Flughafen London-Heathrow, forderten Johnson auf, die Regelung zu kippen.

Es bleibt abzuwarten, welche News es aus London in dieser Woche gibt ...