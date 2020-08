Auch FTI bietet Reisen nach Mallorca trotz Reisewarnung weiter an

Nach Alltours stellt es auch der Reiseveranstalter FTI Mallorca-Touristen frei, ob sie die Reise trotz der umstrittenen Warnung antreten möchten. Das habe der Veranstalter mitgeteilt, meldete der TV-Sender RTL. Dementsprechend werde man Pauschalreisen nach Spanien ausdrücklich nicht absagen. Ähnlich handhaben es Anex Tour und Bucher Reisen, die kostenlose Stornierungsmöglichkeiten für Reisen mit Beginn bis zum Monatsende anbieten.

Was Alltours anbelangt, so können Kunden auf Mallorca wählen, ob sie ihre Reise auf die Balearen-Insel antreten wollen. Falls nicht, können sie ihren Urlaub kostenlos stornieren. "Wir überlassen es den Kunden, ob sie ihren Urlaub auf Mallorca verbringen möchten", sagt Firmenchef Willi Verhuven. Eine Reisewarnung sei "ja kein Reiseverbot", zitiert er Bundesaußenminister Heiko Maas. Auch Neubuchungen für Mallorca sind bei Alltours weiterhin möglich. Die unternehmenseigenen Allsun Hotels bleiben geöffnet.

Weitere Reiseveranstalter gehen anders vor: Tui sagte alle Pauschalreisen nach Mallorca bis einschließlich 24. August ab. Kunden werde die bereits geleistete Zahlung als Guthaben plus 150 Euro angeboten, heißt es. Wer das nicht wolle, erhalte sein Geld zurück. Urlauber, die bereits vor Ort sind, werden vom Veranstalter aufgefordert, innerhalb von sieben Tagen zurückzureisen. Für diese Zeit gelte weiterhin der Versicherungsschutz der sogenannten Covid-Protect-Versicherung, so Tui. DER Touristik sagt Spanien-Reisen zunächst bis zum 21. August ab und wollte die Lage am Dienstag neu bewerten. (it)