Ferienvermietungsverband fordert Moratorium für Lizenzvergabe

Der Ferienvermietungsverband ETV auf Mallorca fordert vom Inselrat ein Moratorium der Lizenzvergabe zur touristischen Ferienvermietung. Das sagte der Vorsitzende der Verbandes, Jordi Cerdó, gemeinsam mit dem stellvertretenden Geschäftsführer des Vermietungsportals Fincallorca, Benjamin Schleining, am Dienstag in einer Pressekonferenz in Palma. So sollen für zwei Jahre keine neuen Lizenzen genehmigt werden.

Viele Vermieter befänden sich derzeit in einer wirtschaftlichen Notlage, weil die Urlauber wegbleiben und somit Ferienhäuser sowie -wohnungen leer stehen. Cerdó betonte, dass einige Verbandsmitglieder nun von der Ferien- in die Langzeitvermietung wechseln wollen, um zumindest einige Einkünfte zu erzielen. Ihnen drohe jedoch der Verlust der Vermietungslizenz. ETV fordert deshalb, dass es den Vermietern ermöglicht werden sollte, nach zwei Jahren unkompliziert ihre alte Genehmigung zurückzuerhalten.

Auch will Cerdó durchsetzen, dass die Ferienvermieter weniger Müllgebühr entrichten müssen, weil sie kaum Gäste hatten. Er habe bereits mit einigen Rathäusern Kontakt aufgenommen. (cls)