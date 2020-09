National Geographic würdigt Palma de Mallorca als Sehnsuchtsziel

Die Reisezeitschrift von National Geographic würdigt in ihrer aktuellen Ausgabe Palma de Mallorca. Hervorgehoben wird besonders das kulturelle und gastronomische Angebot. Außerdem stellen die Autoren das kosmopolitische Selbstverständnis der Inselhauptstadt heraus.

Tourismusdezernentin Elena Navarro bezeichnete die Reportage als Ergebnis der permanenten Bemühungen der Tourismusstiftung Palma 365, die Stadt international bekannter zu machen.

Die in zahlreichen unterschiedlichen Sprachen erscheinenden und in den USA ersonnenen Zeitschriften National Geographic und National Geographic Traveller gelten als das Non-Plus-Ultra der Reise- und Expeditionsberichterstattung. (it)