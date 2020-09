Mallorca-Tourismus soll mit EU-Hilfsgeld wieder auf Touren gebracht werden

Die Zentralregierung in Madrid und der "Govern" der Balearen wollen den von Corona schwer gebeutelten Tourismus auf den Inseln mit Geldern aus dem EU-Coronahilfsfonds wieder auf die Beine bringen. Darauf einigten sich am Mittwoch Tourismusstaatssekretär Fernando Valdés und Vertreter der Insel-Administration sowie der Reisebranche bei einem Treffen in Palma.

Es sei weiterhin fest geplant, so bald wie möglich quarantänefreie Reisekorridore auch mit Deutschland einzurichten, hieß es. Die situation sei komplex, man wolle mit Brüssel in Verhandlungen eintreten. Man hoffe auf ein baldiges Ende der Reisewarnungen.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte die spanische Regierung immer wieder über die Möglichkeit gesprochen, quarantänefreie Reisekorridore einzurichten. Bis dahin kann es aber noch dauern, da die Corona-Inzidenz auf den Balearen momentan deutlich über dem vom Robert-Koch-Institut vorgegebenen Wert von 50 Fällen auf 100.000 Einwohner liegt. (it)

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha anunciado este miércoles en Palma que está estudiando con el Govern balear y con el resto de administraciones negociar con Hacienda la utilización de fondos comunitarios para reactivar la actividad turística en el próximo año. El secretario de Estado ha reconocido que los datos turísticos de agosto son malos por el impacto directo de las cuarentenas en los principales mercados emisores.

En Palma, Valdés ha valorado la decisión del Gobierno de cancelar los viajes del Imserso y ha manifestado que era muy lógica porque había que preservar la salud de las personas mayores.

El conseller de turismo, Iago Negueruela, y el secretario de Estado de turismo han coincidido en la reunión que han mantenido en el hotel Son Vida con el sector turístico balear en que no pierden la esperanza de recuperar el turismo en el momento en que se puedan establecer corredores aéreos.

A lo largo del encuentro han reconocido que la situación es compleja, pero que están dispuestos a negociar con Bruselas y con el resto de países europeos el poder levantar en estos momentos las restricciones que hay de movimientos por la cuestión de la pandemia.

Tanto Negueruela como secretario de Estado indicaron que ahora el objetivo a corto plazo es conseguir que los fijos discontinuos tengan la mayor protección posible a partir de finales de septiembre y hasta el inicio de la próxima temporada. Lo cual se tiene que dilucidar en la Mesa de Diálogo de lo Social, cuyas medidas tienen que beneficiar tanto a empresas como a trabajadores.