Tui-Liner "Mein Schiff 6": Nach positiven jetzt negative Corona-Tests

Erneute der Tests von zwölf zunächst als infiziert diagnostizierten Besatzungsmitgliedern des auf Mallorca wohlbekannten Tui-Schiffs "Mein Schiff 6" sind negativ ausgefallen. Das teilte der Reisekonzern am Dienstag mit. Bei jedem der Mitarbeiter seien zwei weitere Tests gemacht worden.

Der Oceanliner hatte am frühen Dienstagmorgen den Hafen von Piräus erreicht, nachdem am Montag bekannt geworden war, dass die Mitglieder der Crew (insgesamt 666) positiv getestet worden waren. Tui hatte mitgeteilt, dass die Mitarbeiter umgehend isoliert worden seien, um weitere Infektionen zu vermeiden. Am Dienstag sprach der Konzern von einem "Fehlalarm".

Auch alle weiteren Crew-Mitglieder und die 922 Passagiere sollen nun einen Corona-Test machen, wie das griechische Staatsfernsehen ERT berichtete. Bis auf Weiteres sollen alle an Bord bleiben. Das Schiff war am Sonntagabend im Hafen von Heraklion (Kreta) ausgelaufen.

Es gilt als wahrscheinlich, dass die geplante Reise durch das östliche Mittelmeer fortgesetzt werden kann. Tui erklärte am Dienstag, dass man auf die Freigabe durch die griechischen Behörden warte. Sämtliche Landausflüge wolle man ebenfalls durchführen.