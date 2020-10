Super-Luxus-Herberge für Mallorca geplant

Auf der Finca Son Bunyola in der Gemeinde Banyalbufar auf Mallorca soll das luxuriöseste Hotel des Mittelmeerraumes entstehen. Das erklärte der britische Milliardär Richard Branson gegenüber der englischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Majorca Daily Bulletin".

Anlass für die Aussage Bransons war, dass der mallorquinische Inselrat Anfang der Woche sein Okay für das Projekt auf der 251 Hektar großen Finca gegeben hatte.

Richard Branson hat sein Herz für Mallorca schon vor langer Zeit entdeckt. Die Finca Son Bunyola, auf der sich drei Wohngebäude befinden, gehörte ihm bereits früher. Dann hatte er sie 2002 veräußert und 2015 für rund 15 Millionen Euro zurückgekauft.

Der 70 Jahre alte Magnat Branson war mit seinem Unternehmen Virgin zunächst in der Musikindustrie zu Reichtum gekommen und wurde später auch in anderen Wirtschaftsbereichen aktiv. Nicht zuletzt wegen seines Netzwerks ist damit zu rechnen, dass sich eines Tages die Reichen und Schönen dieser Welt auf Son Bunyola die Klinke in die Hand geben werden.