Tui bietet ab Mitte Oktober wieder Pauschalreisen nach Mallorca an

Der mit Mallorca seit Jahrzehnten eng verbundene Tourismuskonzern Tui bietet bald wieder Pauschalreisen auf die Insel an. Wie eine Sprecherin gegenüber MM am Freitag bestätigte, gilt dieses Angebot ab dem 15. Oktober und zunächst bis zum 31. Oktober. Die Reisen waren ab Mitte August angesichts der Einstufung der Balearen als Risikogebiet nicht mehr angeboten worden.

Urlauber, die kurzentschlossen noch in den Herbstferien verreisen möchten, haben also die Möglichkeit, im Rahmen einer Pauschalreise nach Mallorca zu kommen. Die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, dass mit Flugzeugen von Eurowings und Lufthansa geflogen werde. Die Gäste würden im Hotel Riu Festival an der Playa de Palma, im Riu Robinson Club Cala Serena sowie im kinderfreundlichen Garden Playa de Muro untergebracht.

Mallorca ist für Deutschland zwar nach wie vor ein Risikogebiet, die Corona-Inzidenz ist aber im Sinken begriffen.

Das balearische Tourismusministerium bezeichnete die Strategie von Tui unterdessen als sehr positiv. Andere Konzerne wie FTI und Alltours hatten trotz Reisewarnung weiterhin Pauschalreisen nach Mallorca verkauft. (it)