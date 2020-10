Mallorca bangt um das Weihnachtsgeschäft

Die Flugbuchungen für die Weihnachtszeit liegen um 80 Prozent unter dem üblichen Niveau. Das hat die Airline-Vereinigung ALA bekanntgegeben.

Ein Grund sind die neuen Mobilitätsbeschränkungen, die in ganz Europa beschlossen wurden. "Diese sich verändernde Situation bedeutet, dass die Fluggesellschaften gezwungen sind, ihre Flugpläne zu ändern oder Flüge aufgrund der geringen Nachfrage zu streichen. Reservierungen werden jetzt einige Tage vor der Reise vorgenommen, und dies ist ein logistisches Problem für Unternehmen", sagt die ALA.

Der Verband der kleinen und mittelgroßen Unternehmen auf Mallorca, Pimem, hat auch wenig Hoffnung, was das touristische Weihnachtsgeschäft betrifft. Pimem-Präsident Jordi Mora macht das an der Unsicherheit fest, die in den Ländern herrscht, aus denen Urlauber auf die Insel kommen könnten. Solange dieses Vertrauensproblem nicht behoben sei oder es keine gesundheitliche Lösung gebe, um dem Coronavirus entgegenzuwirken, „wird die Tourismusindustrie der Balearen negativ betroffen sein, vor allem, weil kein Interesse an Reisen zu Urlaubszielen besteht", so Mora.

Für dieses Wochenende sind am Flughafen von Palma 725 Flugbewegungen vorgesehen. Die Zahl entspricht in etwa der, die im vergangenen Jahr an einem Oktober-Wochenende an nur einem Tag registriert wurde.