Experte rechnet mit Maskenpflicht auf Mallorca bis Sommer 2021

Die Maskenpflicht wird nach Expertenüberzeugung noch bis nach dem Sommer 2021 auf Mallorca bestehen bleiben. Das sagte der renommierte Chef des Instituts für Gesundheitsstrategie (SI-Health), Rafael Bengoa, am Mittwoch bei einer Videokonferenz zum Thema Corona und Tourismus. Diese war vom "Cercle d'Economía de Mallorca" organisiert worden. Es sei bewiesen, dass Masken die Ansteckungen um 60 Prozent verringerten.

Bengoa, der auch Ex-US-Präsident Barack Obama beraten hatte, glaubt ferner, dass die immer besser werdenden Antigen-Coronaschnelltests die Tourismussaison des kommenden Jahres auf Mallorca retten werden. Sie würden die Verbindungen zwischen der Insel und anderen Ländern sicher machen. Es gebe einen enormen wirtschaftlichen Druck, endlich Ruhe in die Angelegenheit zu bringen.

Was die Impfungen angehe, müssten 70 Prozent der auf den Balearen lebenden Menschen so vor der Krankheit geschützt werden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. In diesem Zusammenhang müsse öffentlich darüber diskutiert werden, ob es eine Impfpflicht oder nicht geben solle. (it)