Britische Impf-Ankündigung lässt Mallorca-Buchungen hochschnellen

Die Ankündigung der britischen Regierung, den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zuzulassen und schon bald mit der Corona-Impf-Kampagne zu beginnen, hat sich schon jetzt positiv auf die Buchungslage für Mallorca ausgewirkt.

Der Dachverband der Veranstalter Abta sprach am Mittwoch von einem Plus von 30 Prozent an nur einem einzigen Tag. Damit wurden die Erwartungen der Tourismuskonzerne und Fluggesellschaften übertroffen.

Besonders im Online-Bereich ist es den Angaben zufolge mit den Reservierungen deutlich nach oben gegangen. Es gebe eine steigende Reiselust, wenn gesundheitliche Sicherheit gewährleistet sei. Man rechnet in der Branche mit einer deutlich besseren Saison als 2020, doch verglichen mit 2019 wird sie nach heutigen Schätzungen um 50 Prozent schlechter ausfallen.

Briten zählen neben den Deutschen bekanntlich seit Jahrzehnten zu den treuesten Fans von Mallorca. (it)