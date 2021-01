Fluggesellschaften ändern Konditionen für Residentenrabatte

Fluggesellschaften auf Mallorca müssen in Zukunft ihre Konditionen für Residentenrabatte anpassen. Das hat der balearische Verkehrsminister, Marc Pons, auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Derzeit gibt der Kunde bei der Auswahl der gewünschten Flugroute seinen Aufenthaltsstatus zu Beginn der Prozedur an. Mit dem neuen Verfahren wird der Anwohnerstatus erst am Ende abgefragt. Die neue Regelung soll ab dem 1. März in Kraft treten.

Nutzer hatten vorab kritisiert, dass Flugpreise vorsätzlich überhöht angeboten würden. Anschließend sei die Anrechnung des Einwohnerrabatts fehlerhaft gewesen. Durch die neue Änderung wird sichergestellt, dass der Anwohnerrabatt korrekt angerechnet wird. (cg)