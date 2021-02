Neue Umfrage: Deutsche rechnen erst für 2022 wieder mit "normalem" Reisen

Die Hoffnung von Reisenden auf Reisenormalität ist während Corona immer weiter nach hinten gerutscht. Das geht aus einer Umfrage des Institute for Aviation and Tourism der Frankfurt University of Applied Sciences hervor. Wieder "normal" reisen zu können wird erst 2022 erwartet.

Zwei Drittel der Befragten ziehen Flugreisen etwa nach Mallorca in Erwägung, sollten sichere Reisekorridore schon früher garantiert werden können. Nur jeder fünfte Befragte gibt an, dass ihn etwa Angst vor Quarantäne oder Stornokosten von einer Buchung abhalten würden.

Während die Befragten bei einer ersten Umfrage im Sommer noch mit einer Normalisierung im Jahr 2021 gerechnet hatten, verschob sich dies im Herbst auf 2022 und stabilisiert sich jetzt auf das kommende Jahr.

In der aktuellen Umfrage zeigte sich auch folgendes: Wer während der Pandemie gereist ist, schaut optimistischer in die Zukunft und macht sich weniger Sorgen etwa um Hygienebedingungen während des Flugs oder im Hotel.