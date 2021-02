Britische Lockerungsankündigung: Buchungsboom für Reisen auch nach Mallorca

Nach der Ankündigung der Regierung von Großbritannien, die Corona-Restriktionen zur Ermöglichung von Reisen schrittweise zu lockern, ist die Zahl der Buchungen innerhalb weniger Stunden exponentiell gestiegen. Der Reiseveranstalter Jet2holidays sprach am Dienstag von einer Zunahme von 600 Prozent. Vor allem Mallorca profitiert diesen Angaben zufolge von dem Schub.

Die Fluggesellschaft Easyjet meldete, dass die Flugbuchungen im Vergleich zur Vorwoche um 337 Prozent und Urlaubsbuchungen sogar um 630 Prozent gestiegen seien. Der weltweit größte Reiseveranstalter Tui zählte über Nacht einen Buchungsanstieg von 500 Prozent. Tui-Chef Fritz Joussen hatte kürzlich einen Reiseboom im Sommer vorausgesagt. An der Londoner Börse legten die Aktien der Konzerne am Dienstag kräftig zu. Die Papiere des britisch-spanischen Luftfahrtkonzerns IAG und der Tui stiegen um sechs Prozent, Easyjet gewann mehr als neun Prozent.

Premierminister Boris Johnson hatte am Montag einen Vier-Stufen-Plan vorgestellt. Nach diesem fallen nahezu alle Corona-Beschränkungen ab Ende Juni weg, wenn die Infektionslage es zulässt. Großbritannien ist in Europa am stärksten von der Pandemie betroffen, mit der Covid-Impfkampagne aber schon am weitesten.