Deutscher Botschafter in Spanien wirbt mit Urlaubervideos auch für Mallorca

Wolfgang Dold, der deutsche Botschafter in Madrid, setzt sich derzeit mit besonderem Engagement für den Tourismus auch auf Mallorca ein. Er veröffentlicht seit einigen Tagen in sozialen Netzwerken kurze Videos, in denen sich potenzielle Urlauber aus der Bundesrepublik äußern.

Die Aktion steht unter dem Motto "Volveremos" ("wir kommen zurück") und soll offenbar die Spanier von der steigenden Sehnsucht der Deutschen nach Sonne, Süden und Meer überzeugen.

Thilo aus Bremen äußert etwa in einem der Videos, wie sehr er sich auf die Hochzeit eines Freundes im Sommer auf Mallorca freut. In Deutschland sei man zufrieden, wenn alle Teile zusammenpassten, und ohne Spanien würde das puzzle nicht komplett sein, sagt er. Robert aus München kann es in einem weiteren Film kaum erwarten, bald in Inca ein "Pa amb oli" vertilgen zu dürfen. (it)