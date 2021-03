Diese drei Hotels auf Mallorca zählen zu den nachhaltigsten Spaniens

Das internationale Reisemagazin "Condé Nast Traveler" zählt drei Hotels auf Mallorca zu den nachhaltigsten Spaniens. Dabei handelt es sich um die Unterkunft Can Aulí in Pollença, die ehemalige Eisfabrik Ecocirer in Sóller und die Finca Es Racó D'Artà zwischen dem gleichnamigen Ort und Capdepera.

Diese nachhaltigen Hotels sind auch als Eco-Unterkünfte bekannt. Dabei steht vor allem eine ressourcenschonende und umweltfreundliche Versorgung im Vordergrund. Ziel ist es, so zum Beispiel Wasser und Energie zu sparen und beim Ein- und Verkauf von Lebensmitteln auf ökologischen Anbau zu achten.

Neben den drei Hotels auf Mallorca befindet sich eine weitere Eco-Unterkunft auf der Nachbarinsel Menorca. Dabei handelt es sich um die Finca Fontenille. (cg)