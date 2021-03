Bild-Zeitung veröffentlicht journalistische Liebeserklärung an Mallorca

Mit einer journalistischen Liebeserklärung hat die Bild-Zeitung die Reisesaison auf die inzwischen fast coronafreie Insel Mallorca eingeläutet. Der Autor Alfred Draxler ließ in einem Artikel in dem Boulevardblatt seiner Sehnsucht freien Lauf. "Nach monatelangem, quälendem Lockdown in Deutschland waren meine Frau und ich ein paar Tage auf Mallorca", schrieb er. "So ungefähr muss es sein, wenn man nach einer überstandenen Krankheit zum ersten Mal wieder an die frische Luft darf."

Begeistert schreibt Draxler weiter: "20 Grad, eine leichte Brise! Wenn man windgeschützt liegt, kann man sich wunderbar sonnen. Es ist einfach nur herrlich! Was haben wir dieses Glücksgefühl vermisst!" Der Autor äußert sich lobend über die im Gegensatz zu Deutschland bis 17 Uhr geöffneten Restaurants und gegrillten Fisch aus, den er hungrig vertilgt.

Seit Sonntag ist Mallorca für Deutschland kein Risikogebiet mehr. Für Rückkehrer entfällt sowohl die Quarantäne- als auch die Testpflicht. (it)