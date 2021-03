Reiseveranstalter FTI bietet Gratis-Coronaschutz für Reisen nach Mallorca

Der auf Mallorca seit vielen Jahren präsente Reiseveranstalter FTI bietet ab dem 22. März für alle Neubuchungen bis Ende April 2021 einen kostenlosen Corona-Reiseschutz. Laut einer Pressemitteilung umfasst dieser im Fall einer Corona-Erkrankung bei Urlaubsbeginn die Rückerstattung der Stornokosten sowie ein Versicherungspaket für den Reiseaufenthalt.

Der Reisebeginn muss bis zum 31. Oktober erfolgen. „Wir garantieren unseren Gästen mit dem Corona-Reiseschutz zwei Dinge“, wird der Geschäftsführer Ralph Schiller zitiert. „Erstens: Sollte ein Reiseteilnehmer bei einem PCR-Test ab 72 Stunden vor Urlaubsbeginn positiv getestet werden, so kann der Kunde entscheiden, ob nur die erkrankte Person von der Reise zurücktreten will oder ob die Reise für alle Teilnehmer storniert werden soll. Entsprechend erstatten wir als Veranstalter den Reisepreis abzüglich der Stornogebühren zurück. Der Gast bekommt aber die anfallenden Stornierungskosten bis 1.500 Euro pro Person von unserem Versicherungspartner erstattet. Die Betroffenen können sich in diesem Fall also ganz auf die Genesung konzentrieren und haben keine finanziellen Unsicherheiten."

Das zweite Standbein der Aktion umfasst den planmäßigen Aufenthalt: Sollte der Urlaub ganz normal angetreten werden können, so sichert FTI alle Reisenden mit einem Paket für medizinische Betreuung inklusive Unfalldeckung bis 25.000 Euro im Zielgebiet ab.