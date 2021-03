Urlauber sollen beim Hotel-Check-in auf Mallorca Selbstverpflichtung unterschreiben

Wer auf Mallorca in einem Hotel oder in einer Ferienwohnung eincheckt, muss beim Einchecken ein Dokument unterzeichnen, in welchem versprochen wird, dass man aus einem Haushalt stammt. Nur so wird es möglich sein, in einem Zimmer unterzukommen, wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Freitag meldete.

Die Balearen-Regierung schreibt während der Ostertage zwischen dem 26. März und dem 11. April vor, dass nur Personen, die auch in Deutschland zusammenleben, auch auf der Insel unter einem Dach unterkommen können. Da dies jedoch nicht kontrollierbar ist, wird das Schreiben mit der Selbstverpflichtung eingeführt.

Damit verhindern die Hoteliers, dass ihnen bei Zuwiderhandeln wie ursprünglich geplant Bußgelder auferlegt werden können. Der Chef des Kettenhotelverbandes ACH, Gabriel Llobera, sagte dazu, dass man darauf baue, es allein mit Urlaubern mit negativem PCR-Testergebnis zu tun zu bekommen.

Seit Sonntag ist Mallorca für Deutschland kein Risikogebiet mehr. Für Urlauber bedeutet das, dass die Quarantäne- und Testpflicht in der Bundesrepublik entfällt.

Unterdessen teilte die Arbeitsvermittlungsagentur Randstad mit, dass man für die Ostertage im Hotelbereich mit fast 4000 Arbeitsverträgen rechne. Dies entspreche dem Niveau des vergangenen Jahres, als es in Spanien einen Lockdown gab. (it)