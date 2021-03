Diese Hotels auf Mallorca sind an Ostern geöffnet

Die deutschen Touristen erwarten in den Osterferien 139 geöffnete Hotels auf Mallorca. Diese Zahl nannte am Freitag der zuständige Verband "Fehm". Momentan sind es demnach bereit 93, kurz vor dem 1. April werden 36 Häuser hinzukommen.

An der Playa de Palma wird die Kette Riu zwei Hotels öffnen, nämlich das Riu Concordia und das Riu Festival. Ein weiteres soll bei anhaltend vielen Buchungen hinzukommen. Die Kette Hipotels will an gleicher Stelle zwei Hotels aufmachen, nämlich das Gran Playa de Palma und das Playa de Palma Palace. Hinzu kommen weitere bei Deutschen bekannte Häuser etwa von Allsun überall auf der Insel.

Verglichen mit der Osterzeit im letzten Vor-Coronajahr 2019 ist das verschwindend wenig: 2019 waren 722 Hotels, also 85 Prozent der Gesamtzahl, an Ostern für Gäste zugänglich.

Im Unterschied zu anderen Jahren erstrecken sich die Reservierungen den Angaben zufolge nur auf den Ferienzeitraum. Für die Wochen danach geht das Aufkommen wieder deutlich zurück. Früher begann die Urlaubssaison an Ostern und endete im Oktober.

Fehm bezeichnete die Buchungssituation coronabedingt als ausgesprochen volatil. Man sei sich bewusst, dass sich die Rahmenbedingungen relativ schnell wieder ändern können. Es mache wenig Sinn, Voraussagen von über zwei Wochen zu treffen. (it)