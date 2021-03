Robert-Koch-Institut rät von Reisen nach Mallorca ab

Das Robert-Koch-Institut (RKI), Deutschlands oberste Gesundheitsbehörde, rät generell von Reisen in den Osterferien und damit auch nach Mallorca ab. Das ist das Ergebnis einer Pressekonferenz am Freitag in Berlin.

RKI-Vizechef Lars Schaade bat die Deutschen, sich am Osterfest, das in zwei Wochen stattfindet, nur im engsten Umkreis zu bewegen. Damit rät er besonders von internationalen Reisen etwa nach Spanien und auf die Balearen ab.

Deutschland befindet sich gerade in der dritten Welle. Schaade sagte, dass Kontake der Treiber dieser seien. Erst am Freitag vergangener Woche hatte das RKI die Balearen von der Liste der Risikogebiete genommen. Deshalb wird nicht mehr offiziell vor Reisen nach Mallorca gewarnt. (ps)