Ergebnis des Bund-Länder-Treffens: Mallorca-Urlauber brauchen einen Corona-Test vor Rückreise

Wer von Mallorca zurück nach Deutschland reisen möchte, braucht bald vor Abflug ein negatives Corona-Testergebnis. Das ist das Ergebnis des Treffens der deutschen Bundesregierung mit den Bundesländern, das von Montag 14 Uhr bis zum frühen Dienstagmorgen andauerte. Um diese Regel durchzusetzen, soll das Infektionsschutzgesetz geändert werden.

Welchen Corona-Test Urlauber benötigen, ist noch unklar. Reicht ein etwa 40 Euro teurer Antigen-Test? Oder muss ein auf Mallorca gut 100 Euro teurer PCR-Test vorgezeigt werden? Ein Antigen-Test vor Abflug in Kombination mit Quarantäne reichte aus, als Mallorca noch Hochinzidenzgebiet war. Ab wann die neue Einreisebestimmung gilt, ist offen.

Mallorca: Die Corona-Testpflicht gilt für alle aus dem Ausland Rückreisenden

Die Corona-Testpflicht soll nicht nur für Mallorca-Urlauber gelten, sondern für alle aus dem Ausland Rückreisenden. Am Montag war noch von einer Lex Mallorca die Rede, sprich Verschärfungen nur für die Balearen-Insel. Rund 40.000 Menschen aus Deutschland machen in der Osterzeit Urlaub auf Mallorca. Bund und Länder appellieren an Fluggesellschaften, keine zusätzlichen Flüge für die Osterferien anzubieten. Tourismus innerhalb von Deutschland ist nicht möglich.

Die Balearen sind seit dem 14. März kein Risikogebiet mehr

Seit Sonntag, 14. März, sind Mallorca und die Balearen für Deutschland kein Risikogebiet mehr. Das Robert-Koch-Institut, Deutschlands oberste Gesundheitsbehörde, hob die Reisewarnung auf. Es ist derzeit kein Test bei Rückreise und auch keine Quarantäne mehr nötig. Einen Test vor Abflug müssen nur Einreisende aus sogenannten Hochinzidenzgebieten sowie aus Gebieten mit neuen Virusvarianten vorweisen.

Die Bundesregierung und die Länder reagieren mit ihren Beschlüssen, die den Lockdown bis 18. April verlängern, auf steigende Inzidenzzahlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Dienstag bei 108. Vor einer Woche hat sie noch deutlich unter 100 gelegen. (ps)