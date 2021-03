Deutschlands Tourismusbeauftragter rechnet nicht mit Reiseverbot für Mallorca

Der Tourismus-Beauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, glaubt nicht daran, dass in Deutschland ein Verbot unter anderem für Reisen nach Mallorca beschlossen wird. "Ich denke, dass wir derzeit in Europa kein Reiseverbot verhängen können, weil wir in der Europäischen Union eine Freizügigkeit haben", sagte Bareiß im TV-Sender ntv. "Freie Grenzen sind was ganz Wichtiges."

Die Bundesregierung werde ihren Prüfauftrag zum Reiseverbot wahrscheinlich in der laufenden Woche abschließen. "Ich glaube, dass wir wenig über Verbote reden sollten. Wir sollten mehr darüber reden, wie wir Reisen möglich machen", so Bareiß.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte auf dem Corona-Gipfel angekündigt, "Himmel und Hölle" in Bewegung zu setzen , um Reisen nach Mallorca unmöglich zu machen. Später sagte sie, dass es verfassungsrechtlich schwierig sei, dies den Bürgern zu untersagen.

Bareiß verteidigte die ab Dienstag geltende Testpflicht für Rückkehrer von Flugreisen. "Das ist etwas, was Sicherheit schafft und auch richtig ist." Man wolle sicher sein, dass die Urlauber gesund zurückkommen. Bareiß erwähnte zudem auf die derzeit im Ausland teils bessere Infektionslage. "Wenn wir beispielsweise nach Mallorca fliegen, haben wir eine niedrigere Ansteckungsgefahr als in Berlin oder Stuttgart."