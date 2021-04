Tui-Chef blickt Reisesommer auch auf Mallorca optimistisch entgegen

Der Chef des seit Jahrzehnten eng mit Mallorca verbundenen Reiseveranstalters Tui, Fritz Joussen, hält ein rechtzeitiges Anziehen der Buchungen bei weiteren Impffortschritten für möglich. „Ich weiß nicht, was die Politik in den nächsten Wochen entscheidet“, sagte er lau deutschen Medienberichten über einheitliche Corona-Regeln und die Urlaubschancen im Land der „Reiseweltmeister“. „Was ich aber sehe, sind einige gute Signale und Entwicklungen – in Heimat- wie Zielländern der Kunden.“

In etlichen Regionen bestehe Grund zur Zuversicht: „Israel ist offen. In England ist die Inzidenz 30, es gibt nur noch wenige Sterbefälle. In den USA und Kanada zieht das Geschäft zurzeit am stärksten an.“ Auf Mallorca liegt die Sieben-Tages-inzidenz seit vielen Wochen bei deutlich unter 50 Fällen auf 100.000 Einwohner.

Tui hatte bereits während der Ostertage Tausende Kunden aus Deutschland nach Mallorca geflogen. (it)