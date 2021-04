Kanaren-Flieger Binter will Streckennetz mit Mallorca ausbauen

Die Fluggesellschaft Binter Canarias will ab kommenden Sommer ihr Streckennetz mit Mallorca ausbauen. Das hat der Konzern in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. So sollen die Kanaren ab Juli voraussichtlich fünfmal wöchentlich von Palma aus angesteuert werden.

Der Flughafen Teneriffa-Nord wird zweimal wöchentlich angeflogen, die Nachbarinsel Gran Canaria dreimal pro Woche. Zusätzlich wirbt die Fluggesellschaft mit besonderen Rabattangeboten. Ab dem 30. April sind dann Flüge ab 34,19 Euro erhältlich. Dieses Angebot gilt für Reisen zwischen dem 1. Juli bis einschließlich 30. September.

Bereits seit 2019 bietet die Fluggesellschaft Binter Canarias Direktflüge zwischen den Kanaren und den Balearen an. (cg)