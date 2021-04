Eine Impfdosis könnte reichen, um ohne PCR-Test nach Mallorca zu kommen

Eine Impfdosis gegen das Coronavirus könnte reichen, um den Impfreisepass der Europäischen Union zu erhalten und damit ohne PCR-Test nach Mallorca zu reisen. Das sagte ein EU-Kommissar einem Fernsehsender. Zuvor hatte die Kommission eine vollständige Immunisierung mit zwei Impfdosen und eine Frist von zwei Wochen danach vorausgesetzt.

Mallorca: Mitgliedsländer und EU-Kommission arbeiten an dem Zertifikat

Nun könnten den Impfreisepass auch diejenigen erhalten, die erst mit einer Dosis geimpft sind. Das sagte Didier Reynders, der in der Kommission der Europäischen Union für Justiz zuständig ist, dem Fernsehsender Euronews. Die EU und die Mitgliedsstaaten arbeiten gerade an dem offiziell "Grünes Zertifikt" genannten Impfreisepass. Er soll von Ende Juni an verfügbar sein.

Er ist aber kein Freifahrtsschein zum Reisen innerhalb der EU. Die Mitgliedsländer können selbst bestimmen, welche Reiserestriktionen sie fallen lassen und welche nicht. Im Fall von Spanien deutet sich an, dass das Land den bei Einreise aus Deutschland nötgen PCR-Test bei Einreise für Inhaber des Impfreisepaßes kippt.

Coronavirus erschwert Reisen

Das würde Urlaubsreisen für Geimpfte und Genesene erheblich vereinfachen. Ansonsten müssen auch sie 72 Stunden vor Einreise etwa nach Mallorca einen PCR-Test vorlegen. (ps)