Mallorca schlägt Mittelmeer-Konkurrenz bei Buchungen fast ausnahmslos aus dem Feld

Die Deutschen bevorzugen Mallorca eindeutig vor den meisten Konkurrenzzielen im Mittelmeer für ihre nächsten Ferien. Das geht nach Angaben des spanischen Fremdenverkehrsamts Turespaña aus Buchungszahlen des Amadeussystems hervor. Zugrunde liegen Daten für die Monate, April, Mai und Juni.

Griechenland und Ägypten liegen demnach deutlich hinten, allein die Türkei sei als Konkurrenz ernstzunehmen.

Was die Flughäfen im Mittelmeerraum angeht, so werden vor allem nur in einem anderen Ziel mehr deutsche Feriengäste erwartet, nämlich in Antalya in der Türkei. Es folgen knapp dahinter Palma und dann Hurghada. (it)