Palma de Mallorca startet in Deutschland Werbekampagne im Internet

Mit einem ehrgeizigen Plan will Palma de Mallorca Urlauber in dieser Hochsaison anlocken. Man habe vor, bis zu 50 Prozent der Touristen aus dem Jahr 2019 empfangen zu können, sagte der der Chef der Stiftung Palma 365, Pedro Homar, in Anwesenheit von Bürgermeister José Hila am Freitag vor Journalisten.

Die Stadt wird den Angaben zufolge 800.000 Euro zur Verfügung stellen. 220.000 fließen in eine Internet-Werbekampagne, die im Mai startet und von der Firma Mindshare vor allem für den deutschen und britischen Markt vorbereitet wird. 80.000 Euro werden für Marketingmaßnahmen benötigt. Weitere 500.000 Euro gibt es für eine weitere Werbekampagne ab September.

Die aktuelle Kampagne wird den Angaben zufolge am 8. Mai zunächst im deutschsprachigen Raum gestartet, und zwar auf Youtube, instagram, Facebook und Google. Danach wird der britische und spanische Markt ins Visier genommen. Auch Reiseplattformen wie edreams werden beworben. (it)