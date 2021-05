Hoteliers wollen im Mai in größerem Stil Häuser auf Mallorca öffnen

Die Hoteliers wollen im Mai in größerem Stil Häuser auf Mallorca und den Nachbarinseln öffnen. Der Konzern Meliá kündigte etwa an, ihre Spitzenhotels auf der Insel, Ibiza und Mallorca zugänglich zu machen. Dazu gehören auf mallorca unter anderem das Meliá Calvià Beach und das Hotel Gran Meliá. Man blicke mit Optimismus auf den Sommer, hieß es am Montag in einer Pressemitteilung.

Auch andere Ketten wie Riu, Iberostar, Barceló, Grupotel oder Hipotels haben ihre Pläne der momentan erfreulichen Buchungssituation angepasst und wollen bald Hotels öffnen. Laut dem Hotelierverband Fehm sind auf Mallorca momentan 137 von etwa 1000 Hotels geöffnet, die Zahl werde sich aber bald erhöhen.

Was die Playa de Palma angeht, wo werden dort nach Auskunft des zuständigen Verbandes im Mai 7058 Betten in 20 Herbergen zur Verfügung stehen. In der Innenstadt und Cala Major handelt es sich um 40 von insgesamt 72 Hotels. (it)