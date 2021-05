Kommentar: Die Corona-Testpflicht für alle Flugreisen ist falsch

Ein Meinungsbeitrag von MM-Redakteur Philipp Schulte:

Der Irrsinn der Corona-Regeln geht weiter – mit Auswirkungen für Mallorca. Am Mittwoch hat die deutsche Bundesregierung eine Chance vertan, die Bürger des Landes für ihre Ausdauer in der Pandemie zu belohnen. Reisen auch in Nicht-Risikogebiete bleiben weiter schwierig.

Neben Fluggesellschaften kontrollieren auch Bundespolizisten Tests und Genesenen-Nachweise sowie Impfpässe. (Symbolbild)

Wer noch nicht vollständig geimpft ist, muss etwa für eine Mallorca-Reise zwei Tests in Kauf nehmen. Einen PCR-Test auf dem Hinweg, wie ihn Spanien vorschreibt, sowie einen Antigen-Test, wie ihn Deutschland beibehält.

Mallorca: Antigen-Test gilt nur für Flugreisen

Nicht geimpften Menschen den zweiten Test zu erlassen, wäre angebracht gewesen. Die Corona-Lage ist zwar weiter fragil. Aber manche Regionen und Länder gelten eben nicht mehr als Risikogebiete.

Allerdings wäre der Wegfall des wenig aussagekräftigen Antigen-Tests ein Schritt Richtung Normalität beim Reisen gewesen. Besonders dubios ist, dass er bei Nicht-Risikogebieten nur für Flugreisen und nicht für den Landweg gilt. Die Verwirrung ist wieder einmal groß.