Zwei emblematische Strandhotels auf Mallorca ab sofort wieder geöffnet

Zwei emblematische Strandhotels sind ab sofort wieder für Gäste geöffnet. Die Hotelkette Piñero teilte mit, dass das Bahia Príncipe Sunlight Coral Playa in Magaluf Besucher empfängt. Es handele sich um das erste in der Urlaubergegend, das wieder in Betrieb genommen wurde, und die erste Eröffnung durch die Hotelkette in ganz Spanien.Das Viersternehaus verfügt über einen Swimming-Pool mit Blick über die gesamte Bucht von Magaluf.

Auch ein weiteres Kettenhotel auf der Insel wurde eröffnet. Es handelt sich um das Playa Esperanza Resort in en Playa de Muro (Mallorca), das neuerdings zum Meliá-Konzern gehört. Es verfügt über viereinhalb Sterne, 565 Zimmer und befindet sich direkt am Meer. Ferner gibt es fünf Restuarnts und einen besonders großen Bereich zur Betreuung von Kindern.

Da die Hochsaison immer näher rückt wird mit der Wiedereröffnung zahlreicher weiterer Hotels auf der Insel gerechnet. (it)