Flüge zwischen Deutschland und Mallorca: Exponentielle Zunahme innerhalb von nur drei Wochen

Die Zahl der Flüge zwischen Deutschland und Mallorca nebst Nachbarinseln hat in den vergangenen drei Wochen um 30 Prozent pro Woche zugenommen. Das teilte das balearische Tourismusministerium am Dienstag mit.

Allein am vergangenen Wochenende wurden demnach 60 Prozent der Flüge gezählt, die zur gleichen Zeit im Vor-Corona-Jahr 2019 registriert worden waren. Am Sonntag, 16. Mai, gab es 55 Prozent mehr Starts und Landungen als am Sonntag davor.

Als Grund für diese Entwicklung wurde genannt, dass man die Balearen als Reiseziel in Deutschland wegen der nur langsamen Lockerungen zunehmend schätzen lerne. Die Zahl der Flüge dürfte sich an den kommenden Tagen angesichts von Pfingstferien in einigen Bundesländern noch erhöhen.