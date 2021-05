Oceanliner "Mein Schiff 2" soll bald wieder im Hafen von Palma de Mallorca festmachen

Die Kreuzfahrtreederei Tui-Cruises will nach eigenen Angaben ab dem 17. Juni wieder in Palma de Mallorca anlegen. Einer Pressemitteilung des Konzerns zufolge werden auf der Insel auch Landausflüge angeboten. Zum Einsatz kommt demnach der Oceanliner "Mein Schiff 2", der von las Palmas de Gran Canaria überführt werden soll. Die Rundreisen enden und beginnen in Palma.

"Mit der Wiederaufnahme von Kreuzfahrten ab Mallorca können wir nun noch mehr Gästen ein Angebot für eine Auszeit auf See machen", so Wybcke Meier, die Chefin des Unternehmens. "Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des Sommers alle unsere Schiffe wieder in Betrieb nehmen können und so auch bei den Routen zu unserer altbekannten Vielfalt zurückkehren werden."

Seit dem Beginn der Pandemie im März 2020 hat kein Kreuzfahrtschiff mehr in Palma oder einem anderen Balearen-Hafen angelegt.

Das balearische Parlament hatte die Regionalregierung kürzlich angesichts der sich bessernden Corona-Lage eindringlich aufgefordert, ein Sicherheitsprotokoll für Kreuzfahrten zu erarbeiten. Parallel dazu waren die Proteste von Vertretern der Tourismusbranche immer stärker geworden. In den Kanaren-Häfen können solche Oceanliner bereits seit November 2020 anlegen.