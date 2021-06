Knapp 1.500 Flüge werden am Wochenende auf Mallorca abgefertigt

Auf Mallorca werden am Wochenende 1488 Starts und Landungen am Airport Son Sant Joan in Palma abgefertigt. Dies geht aus aktuellen Daten des Flughafenbetreibers Aena hervor. Das sind 347 zusätzliche Flüge im Vergleich zum vergangenen Wochenende.

Davon sind 1073 internationale Flüge, bei 415 handelt es sich um nationale Verbindungen. Auf der Nachbarinsel Ibiza werden von Freitag bis Sonntag 637 Flugbewegungen erwartet, auf Menorca 235.

Die meisten Flüge kommen aus Deutschland. Nach Angaben von infovuelos werden mehr als 20 Flüge aus deutschen Städten wie Berlin, Bremen, Köln, Hannover, München, Dresden, Hamburg und Frankfurt am Flughafen von Palma landen.

An diesem Wochenende werden auch niederländische Touristen auf Mallorca erwartet. Die meisten Maschinen kommen aus Amsterdam, Rotterdam und Eindhoven.