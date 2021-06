Lufthansa fliegt im Sommer mit Jumbo-Jets nach Mallorca

50 Jahre nach der von vielen Medien begleiteten Landung eines Condor-Jumbo-Jets auf Mallorca setzt Lufthansa in den kommenden Sommerferien Nachfolgemodelle auf der Strecke ein. Angesichts einer deutlich steigenden Nachfrage nach Urlaub auf der Insel – es handelt sich um das 25-fache von April bis Juni – startet einer Pressemitteilung zufolge erstmals ab dem 17. Juli ab Frankfurt/Main eine Boeing 747-8 von Frankfurt/Main zur Insel. Dann beginnen in Hessen die Schulferien. Das Angebot gilt an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden.

Von München aus wird vom 31. Juli an ein Airbus 350 eingesetzt. Dann beginnen in Bayern die Sommerferien. Planmäßig wäre auf dieser Verbindung ein Airbus A321 unterwegs.

Die Boeing 747-8 ist nach Angaben des Konzerns das größte Flugzeug, das Lufthansa aktuell einsetzten kann. Damit können 364 statt bisher 215 Sitzplätze angeboten werden. Zum Verkauf stehen 88 Plätze in der Business Class (inklusive First Class) und 276 Plätze in der Economy Class (inklusive Premium Economy).

Der Airbus A350 ist das nachhaltigste Langstreckenflugzeug der Lufthansa-Flotte. Es verbraucht 20 Prozent weniger Kerosin und ist sehr viel leiser als seine Vorgängermodelle.

Genau vor 50 Jahren war zum ersten Mal ein Condor-Jumbo-Jet auf Mallorca gelandet. Dieses Ereignis wurde von den Madien damals als epochal gewertet.