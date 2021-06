Neues Boutique-Hotel eröffnet nahe dem Borne-Boulevard in Palma

In der Inselhauptstadt Palma hat das Nivia Born Boutique-Hotel nun seine Pforten für Gäste geöffnet. Die Unterkunft befindet sich auf der Straße Paraires, am Boulevard Borne in der Altstadt.

Das Hotel liegt in dem ehemaligen Gebäude der Fluggesellschaft Iberia, die dieses zunächst als Hauptsitz umfunktionierte. Daher gibt es in der 7. Etage eine Fotoausstellung der Geschichte der Luftfahrt der 50er Jahre. Die integrierte Cafeteria des Hotels trägt zudem den Namen "Fly me to the Moon".

Ausgestattet wurde das Hotel unter anderem von der Innenarchitektin Blanca Roselló des Unternehmens RMA. Die Einrichtung ist ein Mix aus Vintage und Moderne. Die Fünfsterne-Unterkunft verfügt über 24 Zimmern und einer Außenterrasse mit Panoramablick über Palma. Eine Nacht für zwei Personen kostet je nach Zimmerkategorie und Jahreszeit zwischen 200 und 350 Euro.