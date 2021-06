Nach Armengol besucht jetzt die Inselratschefin von Mallorca Deutschland

Einen Monat nach der Reise der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol nach Berlin hat sich Inselratschefin Catalina Cladera in die Bundesrepublik begeben, um dort für Urlaub auf Mallorca zu werben. Die Politikerin traf sich am Montag in Frankfurt/Main unter anderem mit Vertretern wichtiger Unternehmen wie DER-Touristik, es stehen noch Gespräche mit Alltours und Schauinsland sowie Vertretern der Reisepresse bevor.

Cladera verwies auf die ungebrochen sichere Corona-Lage auf der Insel. Man wolle in diesem Sommer im Tourismus europaweit eine Spitzenposition einnehmen. Sie erwähnte auch das schnelle Impftempo.

Begleitet wurde Cladera unter anderem von der Chefin des Hotelverbandes "Fehm", María Frontera. Diese hob das "professionelle" Agieren der Branche hervor.

Im Mai hatten die balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol und Tourismusminister Iago Negueruela Berlin besucht.