Hoteliers begrüßen PCR-Testpflicht für Briten

Hoteliers auf Mallorca haben die PCR-Testpflicht für Reisen nach Spanien und Mallorca für Menschen aus Großbritannien begrüßt. Die Präsidentin des hiesigen Hotelverbandes Fehm, María Frontera, bewertete es als positiv, dass Kontrollen verschärft würden.

Nach den Worten Fronteras seien diese am Flughafen notwendig. Sie müssten jedoch effektiv ablaufen, um einen Kollaps zu vermeiden. Neben dem PCR-Ergebnis wird auch eine vollständige Impfung akzeptiert.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte am Montag angekündigt, dass Reisende aus dem Vereinigten Königreich von Freitag an einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Die Entscheidung wird am Dienstag im Boletín Oficial del Estado (BOE) verkündet und tritt 72 Stunden später in Kraft.

Hintergrund sind steigende Coronavirus-Fallzahlen in Großbritannien. Sie werden besonders durch die indische und Delta genannte Variante verursacht. Spanien hatte das Königreich vor einigen Wochen von seiner Liste der Risikogebiete genommen, um den Tourismus anzukurbeln. Nun folgt ein Schritt zurück.

Die Balearen erwarten in dieser Woche viele Gäste von den britischen Inseln. Der Premierminister Boris Johnson hatte die Balearen vergangene Woche in Bezug auf die Corona-Lage mit "Grün" ausgezeichnet. Damit ist der Archipel die einzige spanische Region. Bürger aus Großbritannien müssen nicht mehr in Quarantäne, wenn sie in ihr Land zurückkehren.